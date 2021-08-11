AKUT, alevlere karşı mücadelede 225 insanın ve yüzlerce hayvanın kurtarılmasına destek oldu
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AKUT, alevlere karşı mücadelede 225 insanın ve yüzlerce hayvanın kurtarılmasına destek oldu

AKUT, alevlere karşı mücadelede 225 insanın ve yüzlerce hayvanın kurtarılmasına destek oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

AKUT'un, 28 Temmuz 2 tarihinde başlayan Ege ve Akdeniz yangınlarında, toplam 225 insan, 2 cenaze ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiği bildirildi.

Ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Bodrum'un, Peksimet, Dereköy, Karakaya ve Gümüşlük'teki yerleşim alanları ve makilik bölgelerde 4 noktada ve Kaş'ın Çavdır, Çayköy, Yaylapalamut ve Fethiye'nin Karadere mahallelerinde dün gerçekleşen yeni yangınlarda, toplam 4 insan ve 3 hayvanı kurtardı.

AKUT, 12 ekip ve 121 gönüllüsü ile operasyonlara katıldı

AKUT'un, Antalya, Aydın, Denizli, Mersin ve Muğla illeri kapsamında, Bodrum, Fethiye, Manavgat, Marmaris, Köyceğiz, Milas, Söke, Gündoğmuş, Bozdoğan, Buldan, Tavas ve Kaş ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarına, 12 ekibi ve 121 gönüllüsünün katıldığı ifade edildi. Termal dronelar başta olmak üzere, ATV ve motosiklet araçlarına kadar tüm gerekli ekipmanların kullanıldığı operasyonlarda AKUT; yangın söndürme ve soğutma işlemleri, arama-kurtarma, tahliye, çadır kurulumu, gıda, su ve ihtiyaç malzemesi dağıtımına uzanan bir çevrimi organize etti.

Recep Şalcı: "Kurtardığımız canlar bile hissettiğimiz acıyı hafifletmiyor."

Yangın felaketi ile boğuşan tüm il ve ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan AKUT Başkanı Recep Şalcı, "28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarda, maalesef 8 insanımızı, birçok hayvan ve bitkinin bulunduğu geniş bir ekosistemi kaybettik ve henüz hesaplanamayan maddi kayıplara uğradık ülke olarak. AKUT olarak şu ana kadar 225 insan ve 336 hayvanı tahliye edip, güvenli alanlara ulaştırmamız bile hissettiğimiz acıyı hafifletmiyor. Yangın ve sel afetlerinin genelde yoğunlaştığı mevsimler ve koşullar bellidir ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri sonuna kadar almalıyız. Kaybedilen canlar geri gelmiyor. Tüm acımıza rağmen, operasyonlara katılan tüm sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların büyük bir işbirliği içinde çalışması ve tüm imkanlarını seferber etmesi, bir nebze olsun geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. " dedi.

Kaynak: Bültenler

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