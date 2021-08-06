AKUT, Akdeniz yangınlarında 184 insanın ve yüzlerce hayvanın kurtarılmasına destek oldu

AKUT Arama Kurtarma Derneği, bugün (5 Ağustos), 9 ekibi ve 73 gönüllüsüyle, Aydın'nın Söke ilçesi Akçayaka Köyü, Marmaris-Amos, Milas-Fesleğen, Antalya-Gündoğmuş, Fethiye-Hisarönü, Marmaris-Kumlubük ve Marmaris-Turgutköy'de yangın tahliye operasyonlarına devam ediyor.

AKUT'un bu güne kadar 184 kişi, 2 cenaze ve 283 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiği bildirildi.

Ayrıca alınan bilgiye göre, AKUT Ankara ekibinin Marmaris operasyonunda; Bayır Köyü yolunda iki noktada termal drone uçuşları yaparak, duman tüten bölgelerde alev olup olmadığının kontrolünü sağladığı belirtildi. Bu çalışmaları, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket AKSOY'un da yerinde inceleyerek bilgi aldığı ifade edildi.

Ayrıca Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da AKUT Marmaris ekibini ziyaret ederek, teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: Bültenler