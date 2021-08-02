AKUT, Akdeniz yangınında 251 cana destek oldu
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AKUT, Akdeniz yangınında 251 cana destek oldu

AKUT, Akdeniz yangınında 251 cana destek oldu
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya, Alanya ve Denizli ekipleriyle yangın çıkan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya, Alanya ve Denizli ekipleriyle yangın çıkan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, 7 gönüllünün katıldığı AKUT Marmaris çalışmalarında, 7 insan ve 87 hayvan, Alanya ekibinden 7 gönüllü ve Antalya ekibinden 4 gönüllü ile sürdürülen Manavgat operasyonunda ise 6'sı çocuk, 79 insan, 2 cenaze ve 78 hayvanın tahliyesi yapıldı.

Ayrıca 11 gönüllüsüyle AKUT Bodrum ekibi, Mazı bölgesindeki operasyonun ardından, Yeniköy Karaova bölgesinde devam eden yangına müdahale çalışmalarına destek olmak için bölgeye geçti.

Denizli ekibi, 12 gönüllüsü ile Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek oldu.

Fethiye ekibi, Kabaağaç köyü Mendos dağı eteğinde, Marmaris, Hisarönü ve Denizli ekibi de 5 gönüllüsüyle Buldan'daki yangın ve tahliye çalışmasına müdahale için operasyona çıktı.

Yangınlar başladığından bu yana AKUT Mersin, Kaş ve Kalkan ekipleri de görev aldı.

AKUT Başkanı Recep Şalcı, birçok can kaybedilen yangın felaketlerinde, yaşanan acının daha da büyük boyutlara gelmesini önlemek adına, var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Şalcı, şu ana kadar 86 insan, 165 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiklerini, AKUT olarak, yangın kontrol altına alınana kadar çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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