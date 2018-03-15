AKUT 22. YILINI KUTLUYOR

22 yılda deprem, sel, yangın, doğada kaybolma gibi pek çok acil duruma hayat kurtarmak amacıyla müdahalelerde bulunan AKUT, hayatlarına dokunduğu insanlar için umut, ışık ve yaşam kaynağı olmuştur ve olmaya devam edecektir.

1994 yılında Bolkar dağlarında hüzünlü bir kaza ardından oluşmaya başlayan AKUT hikayesi 1996 yılında resmen başladı. AKUT Arama Kurtarma Derneği, 1996 yılından beri acil durumlara karşı profesyonel hizmet veren, tamamı gönüllülerden oluşan bir sivil toplum örgütü oldu. Önce Türkiye'de daha sonra dünyada bir öncü oldu ve kendi alanında çok şey değiştirdi. Türkiye'de ve dünyada bir çok ilke imza attı.

16 Ocak 1999 tarihi itibariyle "Kamu Yararına Dernek" statüsüne alınan AKUT, aynı zamanda 2011 yılında Uluslararası Arama-Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından akredite edilmiş ilk Türk ekibi olmaya hak kazandı. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, "beş yılda bir yenilenen INSARAG sertifikasyonu için AKUT, önümüzdeki günlerde tekrar sınava girecek ve başarı ile geri dönerek ülkemizi ve bayrağımızı yurt dışında gururla temsil edecektir" dedi.

AKUT, gerçekleştirdiği kurtarma operasyonlarının yanı sıra, halkı bilinçlendirmeye yönelik olarak da Türkiye genelinde faaliyetler yürütmektedir. Afet ve kazalara yönelik nasıl önlem alınacağı, böyle bir durumla karşılaşılması halinde neler yapılacağına dair yetişkinlere ve çocuklara yönelik eğitimler verilmektedir. Bu anlamda AKUT toplum bilinci oluşturan ve farkındalık yaratan bir kurum haline de gelmiştir.

Sahip olduğu gücü vatan ve insan sevgisinden alan AKUT, ülke genelinde sayısı gün geçtikçe artan nitelikli 27 ekibi ve birbirinden deneyimli ve özverili gönüllüleriyle, çalışmalarına ciddiyet ve kararlılıkla devam etmektedir. AKUT sürekli olarak kendini geliştiren, güncel bilgiye önem veren, bilgi ve deneyimlerini paylaşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu önemli günde AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, "AKUT olarak geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaların tecrübesi ve gururu ile önümüzdeki süreçte çok daha başarılı işlere imza atmak en temel hedefimizdir. Bu zorlu yolda en büyük güvencemiz ise Türk Milleti ve onların bize verdiği destektir. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca AKUT, misyonu gereği yurt içinde ve yurt dışında oluşabilecek, tüm afet ve acil durumlara hazır olacak, nerede ihtiyaç varsa 22 yıldır yaptığı gibi, vakit kaybetmeden yardıma koşacaktır. AKUT, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olarak Türkiye'de ve dünyada doğal ve insan kaynaklı afetlerde uluslararası standartlara uygun, deneyimli ve özverili ekipleriyle, acil durumlarda müdahale etmeye ve hayat kurtarmaya devam edecektir. Bu zorlu yolda alacağımız her destek bizim için çok değerli ve önemlidir" dedi ve gönlünde AKUT'a yer olan herkes ile birlikte tüm gönüllülere de özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.

"Kurtarılan her yaşam geleceğimizdir" diyen AKUT, 22 yılda toplam 2701 operasyonda 2598 kişinin ve 1228 hayvanın hayatını kurtardı. Her yıl yaklaşık 100.000 kişiye seminer veren gönüllülerimiz 2017 yılında da Türkiye genelinde 647 kurumda toplam 93.785 kişiye seminer verdi.