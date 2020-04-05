Aküsü patlayan kamyonet alev aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aküsü patlayan kamyonet alev aldı - Haber
Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa

Aküsü patlayan kamyonet alev aldı

Aküsü patlayan kamyonet alev aldı Tekirdağ'da aküsü patlayan kamyonet cayır cayır yanarken itfaiye ekipleri son anda yetişti.

05.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:08
Aküsü patlayan kamyonet alev aldı

Aküsü patlayan kamyonet alev aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aküsü patlayan kamyonet cayır cayır yanarken itfaiye ekipleri son anda yetişti.

Olay Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir araç elektrik kontağından dolayı aküsü patlayarak alev aldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Alana gelen İtfaiye ekipleri cayır cayır yanan araca müdahale ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek alanda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada alev alan araç tamamen yanmadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aküsü patlayan kamyonet alev aldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Aküsü patlayan kamyonet alev aldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı Haber
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
'Kızımı özledim' diye ağlayan Şeyma, Instagram'a hikaye attı Haber
"Kızımı özledim" diye ağlayan Şeyma, Instagram'a hikaye attı
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Kerem Alışık Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Aküsü patlayan kamyonet alev aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 21:40:54. #1.15#
title