Aküsü biten sürücünün yardımına polis koştu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aracının aküsü bittiği için yolda mahsur kalan bir vatandaşın imdadına polis yetişti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aracının aküsü bittiği için yolda mahsur kalan bir vatandaşın imdadına polis yetişti.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir vatandaş, aracının aküsü bitince yolda kaldı. Bu esnafa devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, aracın başında bekleyen vatandaşı görünce yanına giderek bir problem olup olmadığını sordu.

Aracın aküsünün bittiğini öğrenen ekipler, polis aracını yanaştırıp otomobile akü takviyesi yaptı. Aracı çalıştırılan vatandaş görevli polis ve bekçilere teşekkür ederek yoluna devam etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı