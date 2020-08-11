Aküsü biten otomobil, tedirginliğe neden oldu SAKARYA'da, inşaat alanının önünden geçen yola park edilen otomobil, tedirginliğe yol açtı.

SAKARYA 'da, inşaat alanının önünden geçen yola park edilen otomobil, tedirginliğe yol açtı. Polis çevrede önlem alırken, bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, aküsünün bittiğini söyledi.

Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının önüne park edilen 54 ADR 556 plakalı otomobilin sürücüsüne ulaşamayan görevliler, durumdan şüphelenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inşaat alanının önünden geçen yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı polislere haber verilirken, bir süre sonra aracın sahibi geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilinin aküsü bittiğini söyledi. Bunun üzerine cadde yeniden trafiğe açıldı.

- Sakarya

Kaynak: DHA