Aküsü biten engelli vatandaşa polis yetişti Aküsü biten engelli vatandaşa polis yetişti Hatay'ın Samandağ ilçesinde aküsü biten engelli vatandaşın yardımına polis koştu Samandag ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri engelli vatandaşın aküsü biten tekerlekli aracın yardımına yetişti.

Aküsü biten engelli vatandaşa polis yetişti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde aküsü biten engelli vatandaşın yardımına polis koştu

Samandag ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri engelli vatandaşın aküsü biten tekerlekli aracın yardımına yetişti.

Çevredeki vatandaşların yardımıylada, engelli bireyi ve tekerlekli engelli sandalyesini ekip otosuna alarak evine kadar bıraktı.

Polisin bu yaptığı örnek davranış ise vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: İHA