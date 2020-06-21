Aküsü biten engelli vatandaşa polis yetişti
Aküsü biten engelli vatandaşa polis yetişti Hatay'ın Samandağ ilçesinde aküsü biten engelli vatandaşın yardımına polis koştu Samandag ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri engelli vatandaşın aküsü biten tekerlekli aracın yardımına yetişti.
21.06.2020 03:01 | Son Güncelleme: 21.06.2020 03:05
Aküsü biten engelli vatandaşa polis yetişti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde aküsü biten engelli vatandaşın yardımına polis koştu
Samandag ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri engelli vatandaşın aküsü biten tekerlekli aracın yardımına yetişti.
Çevredeki vatandaşların yardımıylada, engelli bireyi ve tekerlekli engelli sandalyesini ekip otosuna alarak evine kadar bıraktı.
Polisin bu yaptığı örnek davranış ise vatandaşların takdirini topladı.
Kaynak: İHA