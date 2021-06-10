Akümobil Takımı Ted Koleji Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
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Akümobil Takımı Ted Koleji Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Akümobil Takımı Ted Koleji Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Afyon Kocatepe Üniversitesini (AKÜ) 2021 TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında temsil eden AKÜMOBİL takımı TED Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

Afyon Kocatepe Üniversitesini (AKÜ) 2021 TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında temsil eden AKÜMOBİL takımı TED Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

2020 yılında gerçekleştirilen Efficiency Challenge yarışlarına katılıp büyük başarı elde eden AKÜMOBİL takımı kazandığı deneyimleri TED Koleji öğrencileri ile paylaştı. Frig Vega aracının tanıtımının yapıldığı seminerde açıklama yapan AKÜMOBİL Takımı Akademik Sorumlusu Öğr. Gör. Ahmet Kaysal, 2021 TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına tüm hızıyla hazırlanıldığını söyledi. Gerçekleşen seminerde, gençlerin alternatif enerji ile çalışan araçlar ile ilgili merakını gideren ve bu araçlara olan ilgilerinin artmasına sebep olan ekip, TÜBİTAK'ın liseler arası elektrikli araç yarışmasından da bahsederek genç nesile öncü rol oynadı.

Kaynak: Habermetre

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