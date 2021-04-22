Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliden hırsıza beddua
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Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliden hırsıza beddua

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliden hırsıza beddua
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan engelli İbrahim Araz'ın (47) akülü tekerlekli sandalyesi çalındı.

ANTALYA'da beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan engelli İbrahim Araz'ın (47) akülü tekerlekli sandalyesi çalındı. Çok zor durumda kaldığını söyleyen Araz, "Hırsız senin Allah belanı versin. Engellinin neyini çalıyorsun. Götürecek, 200 liraya satacak" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan börek ustası ve 2 çocuk babası İbrahim Araz, geçen sene yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Araz'ın, vücudunun sol tarafı tamamen felç oldu. Eşi Rahime ve kızı Aynur'un yardımıyla yürümeye çalışan Araz, ev dışında hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalye aldı. Hastaneye başvuran Araz'a, yüzde 97 engelli raporu verildi. Çalışamayan Araz, malulen emekli olmak için başvuruda bulundu. Ancak Araz'ın bu talebine olumsuz yanıt verildi.

Geçen günlerde ise Araz'ın akülü tekerlekli sandalyesi, oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı. Çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyleyen İbrahim Araz, "Geçen yıl yüksek tansiyondan kaynaklı beyin kanaması geçirdim. Sol tarafım tamamen felç kaldı. Çalışamıyor ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Eşim ve kızım yardımcı oluyor. Akülü tekerlekli sandalyem merdivenlerden hırsızlar tarafından çalındı. Onunla dışarıda gitmem gereken yerlere gidiyordum, ihtiyaçlarımı gideriyordum. Çok zor durumdayım. Hırsız senin Allah belanı versin. Engellinin neyini çalıyorsun. Götürecek, 200 liraya satacak. Şuradan inene kadar canım çıkıyor" dedi.

Malulen emeklilik başvurusuna gelen ret cevabına itiraz ettiklerini söyleyen Araz, "Yüzde 97 engelli raporum var. Yürüyemiyorum bile. Yüzde 60 iş gücünü kaybetmemiş diye ret cevabı geldi. İtiraz ettik. Benim kredim var, nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Devletimizden bu konuda yardım bekliyorum" diye konuştu.


Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliden hırsıza beddua
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliden hırsıza beddua

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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