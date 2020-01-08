Akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğince (TOFD)Çaycuma ilçesinde 4 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
08.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:53
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğince (TOFD)Çaycuma ilçesinde 4 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Akülü tekerlekli sandalyeler, Kaymakamlık binasında sahiplerine teslim edildi.
Teslim törenine, Kaymakam Muharrem Coşgun ve TOFD Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal da katıldı.
Kaynak: AA