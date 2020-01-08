Akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi
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Akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğince (TOFD)Çaycuma ilçesinde 4 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

08.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:53
Akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi

Omurilik Felçlileri Derneğince (TOFD)Çaycuma ilçesinde 4 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Akülü tekerlekli sandalyeler, binasında sahiplerine teslim edildi.


Teslim törenine, Kaymakam Muharrem Coşgun ve TOFD Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal da katıldı.

Kaynak: AA
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