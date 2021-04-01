Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

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Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaş Yüksel Latin'in talebini de yerine getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaş Yüksel Latin'in talebini de yerine getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, salgın koşullarına rağmen sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinde yaşayan engelli vatandaş Yüksel Latin'in talebi doğrultusunda akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, akülü tekerlekli sandalyeyi baba Tayfun Latin'e teslim etti. Akülü tekerlekli sandalyeyi teslim alan baba Tayfun Latin, "Başkan Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuğum artık özgürce dolaşabilecek" dedi. - MANİSA

Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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