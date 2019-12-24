Akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu

24.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:36

Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, evden dışarıyla babasının kucağında çıkabilen 28 yaşındaki Raziye Kayahan'ın akülü tekerlekli sandalye hayali Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yardımıyla gerçeğe dönüştü.

Başkan Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayahan'a akülü tekerlekli sandalyesini teslim etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kayahan'ın ilçe merkezine uzak Hacılar Mahallesi'nde yaşadığını ve imkansızlıklar nedeniyle küçük yaştan itibaren gerekli tedaviyi alamadığını aktaran Demirbaş, kendisine ulaşmalarına vesile olan Okçular Mahallesi Muhtarı Harun Kılınç ve Hacılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Koç'a teşekkür etti.

Kayahan'ın tedavisi noktasında gerekli tüm girişimleri yapacaklarını anlatan Başkan Demirbaş, "Raziye Kayahan gerçekten hayat dolu bir kızımız. Onunla tanışmaktan son derece mutlu olduk. Akülü sandalye hayalini gerçekleştirdik. Uzun yıllardır imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamamış, inşallah bu konuda girişimlerimiz olacak. Ayrıca el becerileriyle ilgili evde eğitim görebilmek için internet bağlantısı istedi. Onu da en kısa sürede çözeceğiz. Onun hayallerine kavuşması ve mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Raziye Kayahan'ın kendi kendine öğrendiği ve yaptığı örgü bebekleri satın alan Başkan Demirbaş, "Bunlardan daha fazla yapabilmen için iplerini ve diğer malzemelerini ben alacağım. İnşallah sen de onlardan çokça yap hem festivalde hem de şehir müzemizde satışlarını yapalım. Sana da bu bir gelir kapısı olsun." diye konuştu.

Okçular Mahallesi Muhtarı Harun Kılınç da, Raziye Kayahan'ın kendisinden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunduğunu belirterek, "Ben de Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ettim. Sağ olsun Belediye Başkanımız hemen olayı değerlendirdi, bugün de bizzat kendisi ziyaret ederek akülü sandalyeyi teslim etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Demirbaş'a yaptığı örgü bebekleri gösteren Raziye Kayahan ise, kendi başına evden dışarı çıkabileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Babasının sırtında kendisini bir yerden bir yere götürdüğünü kaydeden Kayahan, "Babam da çok yaşlandı. Artık ona da yük olmak istemiyorum. Bu akülü sandalyenin kendi başıma bir şeyler yapabilmeme çok faydası olacak. Çok şeyler yapabilmek istiyorum ama ilçe merkezinden uzak olmamız, imkanımızın olmaması beni engelliyor. Fizik tedavisi almak istiyorum, aracımız olmadığı için gidemiyorum. Mahallemizi ilçeye bağlayan Yukarı Çavundur yolu çok bozuk olduğu için taksi ya da servis araçları gelmek istemiyor. Tedavi olmak istiyorum ama imkanımız yok, elimizden bir şey gelmiyor. Fırsat ve eğitim verildiğinde yapabileceğim birçok şey olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA