Akülü sandalyeyle yolun karşısına geçerken otomobil çarptı AKSARAY'da, akülü sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Hızlı (87), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

AKSARAY'da, akülü sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Hızlı (87), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydanı'nda oldu. Taşpazar Mahallesi'nden akülü sandalyesiyle yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Hızlı'ya, Erdoğan Musa Esendağ (24) yönetimindeki 68 FH 811 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sandalyeden yola fırlayan Hızlı, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Mahmut Hızlı'yı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA