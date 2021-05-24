Akülü çocuk arabası çalan hırsız yakalandı
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Akülü çocuk arabası çalan hırsız yakalandı

Akülü çocuk arabası çalan hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir çocuğun akülü arabasını çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir çocuğun akülü arabasını çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi mahallesinde yaşayan S.K. isimli vatandaş, çocuğunun akülü arabasının yerinde olmadığı gerekçesiyle polise başvurdu. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisi B.M.'yi kovalamaca sonucu çaldığı akülü araba ile birlikte Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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