Akü Tto Tarafından "Fikrine Sahip Çık" Konferansı Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Destek Patent tarafından "Fikrine Sahip Çık" konulu konferans düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Destek Patent tarafından "Fikrine Sahip Çık" konulu konferans düzenlendi.

Zoom platformu üstünden çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü AKÜ TTO Koordinatörü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu'nun yaptığı etkinlikte Avrupa ve Türk Patent Vekili Hakan Özcan konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren AKÜ TTO Koordinatörü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu, patent konusunda bir çok etkinlik yaptıklarını ifade etti. Uygunoğlu, "Fikrine Sahip Çık" başlıklı etkinlik Destek Patent ile ortaklaşa düzenlediğimiz bir etkinlik. Daha önceden de patentle ilgili etkinlikler düzenledik. Şu anda da bunlardan bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Patent nedir diye başlayacağız. Patentin korunması, buluş kavramı, dünyada kamu destekli kuruluşların yapacağı ve yurtdışı patentler gibi birçok konu bugün gündeme alınmış olacak" diye konuştu.

Avrupa ve Türk Patent Vekili Hakan Özcan "Fikrine Sahip Çık" konulu sunumunda fikri eser ile sinai ürün arasındaki farkı anlattı. Fikri eseri kişinin anlık olarak kullanması gerektiğini söyleyen Özcan, "Mesela fotoğraf makinesi, sinai bir ürün ama bu fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraf bir fikri eser. Bu bir ürün değil. Bir hammadde olmadığı için fotoğraf, fikri eserdir. Bunların korunmalarında tescile gerek yok ama kendinize ait olduğunu ispatlamanız lazım. Fikri eserler evrenseldir. Sinai üründe ise hammaddenin işlenmesi ile bir ürün haline gelen, satışı yapılan, faturası kesilen ve başlangıçta bir kişi olsa bile üretilmesi aşamasında artık kişinin olmadığı, yani sistemin çalıştığı bir durum söz konusu. Burada tescil şart" dedi.

Probleme çözüm varsa patent alınabilir

Yazılımlara ya da bilgisayar oyunlarına patent alınıp alınmayacağı hususunda ise Özcan, "Bunun cevabı hem evet hem hayır. Hayır, çünkü yazılım sadece bir yazılım ise genel geçerse bu maalesef korunmuyor. Patent alamıyoruz. Her yeni makineye de patent alınmaz. Patentin bir buluş olma özelliği aranır. Buluşta teknik bir probleme getirilen teknik bir çözüm olmalı. Teknik buluş etkisi yok ise o zaman yazılımlar için de patent alınamıyor. Bir probleme çözüm var ise o zaman yazılım da olsa bilgisayar oyunu da olsa patent alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konferansın devamında Özcan; patent kavramının tarihsel gelişimi ve amacı, buluş kavramı ve patent verilebilirlik şartları, patent ile korunamayan konular, patent faydalı model süreçleri, çalışanların buluşları, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar, kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar, yurtdışı patent süreçleri, patent araştırma veri tabanları ve patent hakkının sona erme sebepleri konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre