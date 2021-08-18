AKÜ Öğrencilerinin Yer Aldığı Ekip GSB Bilgi Yarışmasında Türkiye 3.'sü Olmayı Başardı
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AKÜ Öğrencilerinin Yer Aldığı Ekip GSB Bilgi Yarışmasında Türkiye 3.'sü Olmayı Başardı

AKÜ Öğrencilerinin Yer Aldığı Ekip GSB Bilgi Yarışmasında Türkiye 3.'sü Olmayı Başardı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışması Üniversite Grubu Türkiye final yarışmasında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Elveda Çınar, Turizm Fakültesi Gastronomi bölümü mezunlarından Türker...

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışması Üniversite Grubu Türkiye final yarışmasında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Elveda Çınar, Turizm Fakültesi Gastronomi bölümü mezunlarından Türker Aydın ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Mihriban Yüksel'in yer aldığı ekip Türkiye üçüncüsü oldu.

GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri bünyesindeki ekip ilk olarak Afyonkarahisar'da il birincisi oldu. Akabinde bölgede de ilk sırada yer alan ekip Türkiye finaline katılan 7 il arasında üçüncü olmayı başardı. Yarışma ile ilgili olarak ekip üyelerinden Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Elveda Çınar, "Uzun soluklu ve zorlu bir süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. İnşallah seneye Türkiye birinciliğini hedefliyoruz. Bize bu zorlu ve meşakkatli süreçte her zaman destek olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Mehmet Karakaş ile Gençlik Liderimiz Rabia Hazal Keskin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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