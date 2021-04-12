Akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletine güneş enerjisi panelleri yerleştirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te bir vatandaş, akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletini güneş enerjisiyle kullanılır duruma getirdi.
Karabük'te bir vatandaş, akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletini güneş enerjisiyle kullanılır duruma getirdi.
Merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan Davut Ünal, il merkezine gelmek için kendisine elektrikli bisiklet aldı.
Sürekli akü masrafı çıkaran bisikletine çözüm arayan Ünal, çareyi güneş enerjisinde buldu.
Üstünü kapatacak şekilde yerleştirdiği 4 güneş enerjisi paneliyle bisikleti çalıştırmayı başaran Ünal, bu sayede sürekli şarj etme derdinden kurtuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler