Akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletine güneş enerjisi panelleri yerleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletine güneş enerjisi panelleri yerleştirdi

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletine güneş enerjisi panelleri yerleştirdi

Karabük'te bir vatandaş, akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletini güneş enerjisiyle kullanılır duruma getirdi.

Karabük'te bir vatandaş, akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletini güneş enerjisiyle kullanılır duruma getirdi.

Merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan Davut Ünal, il merkezine gelmek için kendisine elektrikli bisiklet aldı.

Sürekli akü masrafı çıkaran bisikletine çözüm arayan Ünal, çareyi güneş enerjisinde buldu.

Üstünü kapatacak şekilde yerleştirdiği 4 güneş enerjisi paneliyle bisikleti çalıştırmayı başaran Ünal, bu sayede sürekli şarj etme derdinden kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Hande Ataizi Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ersun Yanal Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletine güneş enerjisi panelleri yerleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:34:33. #1.16#
title