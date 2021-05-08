Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan bir aracın içinde dedektör köpek Alfa'nın da katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap ele geçirildi.