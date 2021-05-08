Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu
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Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan bir aracın içinde dedektör köpek Alfa'nın da katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan bir aracın içinde dedektör köpek Alfa'nın da katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde şüpheli görülen oto kurtarıcı durduruldu. Araçta dedektör köpeği Alfa'nın da katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu
Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu
Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu
Akü kısmına gizlenen uyuşturucuları Alfa buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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