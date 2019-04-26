Akü Hırsızlığına Tutuklama
SAMSUN'da, park halindeki kamyonetten akü hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan S.K. (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN'da, park halindeki kamyonetten akü hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan S.K. (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, park halindeki kamyonetin aküsünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızın S.K. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Samsun
Kaynak: DHA