Akü hırsızlığı zanlısı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akü hırsızlığı zanlısı yakalandı

Akü hırsızlığı zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı araçtan akü çaldığı tespit edilen şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı araçtan akü çaldığı tespit edilen şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Barbaros ve Yunus Emre mahallelerinde park halindeki araçlarda meydana gelen akü hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi M.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen aküler ise sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık ve benzer bir çok suçtan kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Yoldan çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı! 2 kişi yaralandı

Yoldan çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı! 2 kişi yaralandı

 Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı

Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title