Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Haberler » Güncel » Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haber

Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

29.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:09
Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 6 otomobilin aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.


Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen M.K, Ü.B. ve Y.E.D. gözaltına alındı.


Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı aküler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et