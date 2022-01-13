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Akü hırsızları yakalandı

Akü hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Finike ilçesinde 4 aküyü çalan 2 şahıs yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde 4 aküyü çalan 2 şahıs yakalandı. Aküler ise sahiplerine teslim edildi.

Finike ilçesi Yuvalı Mahallesinde 4 adet araç aküsünün çalınması olayı ile ilgili olarak Finike İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 18/20 JASAT timleri tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların E.K. ve E.Y. olduğu tespit edildi.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar yakalandı. Çalınan 4 adet akü harabe bir evde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli işlemlere başlandı. - ANTALYA

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