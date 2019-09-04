04.09.2019 20:22

Akü hırsızları yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 3 farklı ilde 10 araçtan 20 akü çalan 1'i çocuk 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinde 4 kamyondan 8 adet akünün çalınması sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile ilçe ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri S.A. ve yaşı küçük bir çocuk belirlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde; Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere 10 araçtan 20 adet akü çaldıklarını ve hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA