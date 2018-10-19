Akü Hırsızları Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyon ve tırların akülerini çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Bafra'da son günlerde park halindeki kamyon ve tırların akülerinin çalınması üzerine akü hırsızlarının izini süren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayında kullanılan otomobili tespit etti. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler akü hırsızlığına karıştığı tespit edilen M.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen E.T'nin ise Samsun'da olduğu tespit edildi. E.T. de Samsun'da polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Bafra'da çeşitli zamanlarda park halinde bulunan kamyonlardan 10 akü, Samsun'da 4 ayrı yerden akü ve Yakakent ilçesinde 200 adet rögar ızgarası çaldıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN