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Akü hırsızları tutuklandı

Akü hırsızları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 mahalleden akü ve klima dış ünitesi çalan 2 hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 mahalleden akü ve klima dış ünitesi çalan 2 hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Suçlarını itiraf eden şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk olay Cihadiye Mahallesi 80 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan beton mikseri ve traktörden akü ve bir klimanın da dış ünitesinin çalınması üzerine ekipler harekete geçti. İkinci olay ise Pınarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ambalaj şirketine ait kamyondan akünün çalınması üzerine çalışma başlatan Aksu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayları A.T. ve İ.H.D. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, sorgularında suçlarını itiraf etti. 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beton Mikseri, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haber

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