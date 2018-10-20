Akü Hırsızları Tutuklandı

Samsun il merkezi ve Bafra, Yakakent ilçelerinde çok sayıda akü ve rögar ızgarası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun il merkezi ve Bafra'da çok sayıda akü hırsızlığı ve Yakakent ilçesinde de 200 adet rögar ızgarası hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakayı ele verdi. Son günlerde Bafra'da yaşanan akü hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için onlarca kamerayı inceleyen ekipler şahısların kimliklerini tespit ederek harekete geçti. Şüphelilerden Murat A. Bafra'da Gazipaşa Mahallesi'nde bir inşaatta yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi doğrultusunda Samsun'a giden Asayiş Büro ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikinci şüpheli Erol T.'yi de gözaltına alarak Bafra'ya getirdi.

Şahısların Bafra'da çeşitli zamanlarda park halinde bulunan kamyonlardan 10 akü, Samsun'da 4 ayrı yerden akü ve Yakakent ilçesinde 200 adet rögar ızgarası çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen şahıslar tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN