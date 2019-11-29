Akü hırsızları polise yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Akü hırsızları polise yakalandı - Haber

Akü hırsızları polise yakalandı

Şanlıurfa'da 6 araçtan akü çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

29.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:34
Akü hırsızları polise yakalandı

'da 6 araçtan akü çalan hırsızlar tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçlardan akü çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.K., Ü.B. ve Y.E.D. adlı şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte araçlardan çaldıkları aküler de ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.