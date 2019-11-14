Akü hırsızları kaçamadan yakalandı
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Akü hırsızları kaçamadan yakalandı

Gaziantep'te akü hırsızlığı yaptığı belirlenen iki şahıs yapılan operasyonla kaçmaya çalışırken yakalandı.

14.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:27
Akü hırsızları kaçamadan yakalandı

'te akü hırsızlığı yaptığı belirlenen iki şahıs yapılan operasyonla kaçmaya çalışırken yakalandı.


Gaziantep'te devriye ekiplerinin Fıstıklık Mahallesi Turgut Özal Caddesinde durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda başka bir araçta çalındığı belirlenen bir akü ele geçirildi. Şahısların çaldıkları aküyü Yukarıbeylerbeyi Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçtan çaldıkları belirlendi.


Operasyon sonucu araçtaki E.Ü. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken çalınan akü de sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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