Akü Hırsızları Güvenlik Kamerasında

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonundan jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı. Hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 hırsız çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan jeneratör aküsünün çalıp kiralık araçla kayıplara karıştı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz günlerde de ekipler akü hırsızlarının Beyoğlu'ndaki evine baskın düzenlendi. Operasyonda S.A. ve C.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan S.A. ile C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anınan güvenlik kamera kayıtları

-Hırsızların adresine baskın

-2 hırsızın gözaltına alınması

-Genel ve detaylar