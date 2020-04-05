Akü hırsızları adliyede
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Akü hırsızları adliyede - Haber
İsmet İnönü, Eskişehir, Araç, 3. Sayfa

Akü hırsızları adliyede

Eskişehir'de 2 adet çekici cinsi aracın akülerini çalan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

05.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:41
Akü hırsızları adliyede

Eskişehir'de 2 adet çekici cinsi aracın akülerini çalan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İsmet İnönü-2 caddesinde gerçekleşti. 4 şüpheli şahıs cadde kenarındaki boş bir arazide park halinde bulunan 2 adet çekici cinsi aracın akülerini çaldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde aküleri çalan şahısların G.G. (22), S.Ş. (21), C.Ş. (22), ve O.G. (22) olduğu tespit edildi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacanın ardından, şahıslar çalmış oldukları akülerle birlikte yakalandı. Araç sürücüsüne ise alkollü araç kullanması nedeniyle ayrıca 2 bin 876 TL para cezası verildi.

Öte yandan, yakalanan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere bugün Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin arabasında bulunan 2 adet akü ise sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haber
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı Haber
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Salgın otomotiv sektörünü vurdu! Dev firmanın elinde 300-400 araç kaldı Haber
Salgın otomotiv sektörünü vurdu! Dev firmanın elinde 300-400 araç kaldı
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guido Senia Simge Sağın Levent Dörter
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Akü hırsızları adliyede - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 14:03:27. #1.15#
title