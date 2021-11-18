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Akü hırsızının kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Akü hırsızının kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki araçtan akü ve mazot hırsızlığı şüpheli olarak JASAT ekiplerince aranan Z,Y'nin kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktıMilas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında 'Kamu hizmetine tahsis edilen...

MİLAS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde iki araçtan akü ve mazot hırsızlığı şüpheli olarak Jasat ekiplerince aranan Z,Y'nin kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında ' Kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.Y. isimli şahıs operasyon ile yakalandı.

JASAT ekiplerince yapılan araştırmada Milas Ekimambarı ve Koru Mahallelerinde 2 adet akü ve 150 litre mazot, Koru Mahallesinde 4 akü ve 200 litre mazot ve Menteş Mahallesinde de tırdan 2 adet akünün çalınması olaylarının faili olarak aranan Z.Y. JASAT ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Z.Y'nin hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan Z,Y, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Bodrum S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUĞLA

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