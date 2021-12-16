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Akü hırsızı yakalandı

Akü hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde çekici araçlardan çalınan akülerin peşine düşen polis ekipleri, şahsı aküleri satarken yakaladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde çekici araçlardan çalınan akülerin peşine düşen polis ekipleri, şahsı aküleri satarken yakaladı. Çalınan aküler araç sahiplerine teslim edilirken, şahıs tutuklandı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde 3 adet çekiciden 6 adet akü çalındı. Araç sahipleri durumu fark edince Emniyet Müdürlüğü'ne olayı bildirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri 3 çekicinin bulunduğu alanda titiz çalışmalar, güvenlik kameralarından yola çıkarak aküleri çalan şüpheliyi tespit etti. Şahsın aküleri başka bir noktaya satmaya çalıştığı esnada yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan F. B. isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamda yapılan sorgulamanın ardından F.B. tutuklanırken, 6 akü araç sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, hırsızlık mallarını satın aldığı tespit edilen 2 şahsa suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı. - DÜZCE

Akü hırsızı yakalandı

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