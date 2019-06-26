Akü hırsızı tutuklandı

Akü hırsızı tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akü hırsızı tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe merkezinde daha önce de birçok suça karışan B.P. isimli şahsın, pazar yerinde eski model 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekibi, düzenlediği operasyonla B.P.'yi yakaladı.

İfadesinin ardından adli makamlara çıkarılan B.P., tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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