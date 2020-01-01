Akü hırsızı suçüstü yakalandı
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Akü hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep'te T.T isimli akü hırsızı suçüstü yakalandı.

01.01.2020 00:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:40
Akü hırsızı suçüstü yakalandı

'te T.T isimli akü hırsızı suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Devriye Ekiplerince yapılan çalışmalarda; Mücahitler Mahallesi Sabahat Göğüs Caddesi üzerinde T.T isimli bir şüpheli şahıs araçtan akü sökerken suçüstü yakalandı.


Olayda kullanılan aletlerle birlikte yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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