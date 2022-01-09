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Akü hırsızı fazla kaçamadı

Akü hırsızı fazla kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çaldığı akü ile birlikte yakalandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çaldığı akü ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılı Aralık ayında farklı tarihlerde Ata Mahallesi'nde farklı iki otomobilde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Şüphelinin F.U. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, bahse konu şahıs bugün Ilıcabaşı Mahallesi'nde çalmış olduğu akü ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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