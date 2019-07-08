AKÜ'de "15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık Unutmayacağız" sergisi - AFYONKARAHİSAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık Unutmayacağız" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen serginin açılışında, 15 Temmuz destanını yazanları anma adına bu haftanın önemli olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un Türkiye üzerinde oynanan oyunun önemli bir halkası olduğunu dile getiren Tutulmaz, şunları söyledi:

"Bu halkalar devam ediyor. Çünkü daha bitmedi. Bu halkayı halkımız çok güzel gördü ve tepkisini anında koydu. İşte o gün ve sonraki süreçte de yaşanan kahramanlıklar, birlikte davranabilme, ülkeye sahip çıkabilme adına yapılanlar burada fotoğraflarla bizlere sunuluyor. Fotoğraf gerçekte bir kare ama sayfalarla anlatılacak, kitaplarla anlatılacak olayı küçük bir şekilde yakalıyor. Buradaki her karede de onun güzelliklerini görüyoruz."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise fotoğrafın, hatıra ve hatıraları canlandıran bir araç olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un akıllarda kalması gereken hatıralarla dolu bir gece ve süreç olduğunu ifade eden Karakaş, "Hepimizin zihninde canlı olan bu gece ve sonrası fotoğraflarda kendi karşılığını bulmuştur. Bu karşılığı biz bugün tekrardan hatırlayarak ve hatıralarımızı canlandırarak zihnimizi, inancımızı ve tavrımızı dinç tutacağız. Bu anlamda da bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye o gece bağımsızlığının ne anlama geldiğini öğrendi"

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'de kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek faaliyetlerin olduğunu belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Gerçekten Türkiye o gece bağımsızlığının ne anlama geldiğini anladı. Hain bir darbe ile karşı karşıya kaldığını düşünmedi sadece, aynı zamanda ülkenin sömürgeleştirilebileceğini, bağımsızlığını kaybedeceğini gördü ve buna karşı anlık tepki verdi. Herkes ne yapması gerektiğini daha önceden biliyormuşçasına, daha önceden provasını yapmışçasına tepkisini ve tavrını koydu. Bugün bağımsız, sömürgeleştirilmemiş bir şekilde birlik içinde yaşamaya devam ediyorsak, o geceki bu şanlı direnişin sayesindedir. Dolayısıyla 15 Temmuz gecesini tekrardan hatıramızda canlandırma adına bugünkü sergiyi hep birlikte açıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA foto muhabirleri tarafından çekilen 45 fotoğrafın yer aldığı sergi, 10 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Açılışa, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Şube Müdürü Şerife Münire Burcu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır ile fakülte dekanları, üniversite akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA