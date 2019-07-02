Akü çalarken suçüstü yakalandılar

Gaziantep'te 2 kişi, bir otomobilin aküsünü çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkmenler Mahallesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobilin aküsünü çalmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, G.K. ve A.D'yi otomobilin aküsünün çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.K'nin başka bir hırsızlık suçundan da arandığı belirtildi.

Kaynak: AA