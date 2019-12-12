Akü çalarken, suçüstü yakalandı
Gaziantep'te bir araçtan akü çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
12.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:54
Gaziantep'te bir araçtan akü çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesinde meydana geldi. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada araca ait aküyü çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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