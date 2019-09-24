(aktüel görüntülerle )-   istanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı

(aktüel görüntülerle )-   istanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL DHAMarmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

24.09.2019 14:03
(aktüel görüntülerle )-   istanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL DHA
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Silivri'den görüntüler
-Detaylar

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924105
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Kaynak: DHA
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