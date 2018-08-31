Aktüel Görüntülerle Geniş Haber) Bakan Albayrak: Dolar ve TL Mevduat Hesaplarının Stopaj Oranlarını...

Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak,

"Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

"Finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz ve talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stok seviyelerinin artırıldığı, stokçuluk yapıldığı dikkat çekmektedir"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz."dedi.

"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtım" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı.

Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuz olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamız gerekiyor. Dün Türkiye'de resmi tatildi, piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor, Londra uyumuyorsa, dün biz de uyumadık. 7-24 teyakkuzdayız. Asya piyasaları, batı piyasaları, 7-24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek, çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız. Son dönemde yaşadığımız bu gelişmelerde, özellikle bankalarımızı ve reel sektörümüzü kurdaki dalgalanmaların vereceği etkiden korumak için bazı adımlar attık" diye konuştu.

"ORTADAYKEN ÇOK NET BİR ART NİYETLE BANKALARIMIZI HEDEF ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Çok sağlam bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte en önemli güçlü yanımız olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Albayrak, "Bizim bildiğimiz kadar birileri de bunu iyi biliyor. İşte bundan dolayıdır ki; kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler. Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliğiyle, bilançolarıyla, karlılık oranlarıyla Avrupa'daki ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bir bilançoya sahip. Bunu en iyi o birileri de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu durum ortadayken çok net bir art niyetle bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız çok sağlam şekilde güçlü bir şekilde, bizlerin de arkasında güçlü bir şekilde durduğu bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"DOLAR VE TL MEVDUAT HESAPLARININ STOPAJ ORANLARINI YENİDEN DÜZENLİYORUZ"

Berat Albayrak, "Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz. TL cinsinden mevduat faizlerinde 6 aya kadar olan hesaplarda bin baz puanlık, yaklaşık yüzde 10, bir yıla kadar olan hesaplarda 900 baz puan yaklaşık yüzde 9, bir yıldan uzun vadeli olanlarda da yine bin baz puan yani yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz. Yani benzer düşüşü katılım bankaları, katılım hesaplarında da gerçekleştireceğiz" dedi.

BAKAN PEKCAN'DAN STOKÇULUK UYARISI

Bakan Ruhsar Pekcan ise "Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var, doğal. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparlarsa yapsınlar biz bu dayanışma ruhu içerisinde büyümeye, istihdam yaratmaya, ve ihracata devam edeceğiz" dedi.

Pekcan, "Son dönemde dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz ve talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stok seviyelerinin artırıldığı, stokçuluk yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz, edeceğiz" şeklinde konuştu.

KOBİ DESTEK KREDİSİ NEDİR?

8 banka aracılığıyla kullandırılacak kredi ilk 6 ay anapara ödemesiz takip eden 12 ay aylık eşit taksit ödemeli toplam 18 ay vadeli olacak. Faiz oranı ise piyasanın çok altında aylık yüzde 1,85, yıllık yüzde 22 olarak belirlendi. Destek kredisi en fazla 200 bin TL olarak kullanılabilecek. KOBİ Destek Kredisi aslında 2017 yılında ve 2018'in başında TOBB, odalar ve borsalar tarafından başlatılan Nefes Kredisi'nin devamı niteliğinde. Nefes Kredisi'nde reel sektöre 2017 yılında 5 milyar, 2018'in başında 7,5 milyar TL kaynak sağlanmıştı. KOBİ Destek Kredisi'ni Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım verecek.

Konuşmalarının ardından imza töreni yapıldı. Destek veren bankaların genel müdürleriyle Hisarcıklıoğlu'nun imza attığı anlaşmaya Pekcan ve Albayrak şahitlik etti.

Görüntü Dökümü:

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Pekcan'ın konuşması

Albayrak'ın konuşması

İmza töreninden görüntüler

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