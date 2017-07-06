(Aktüel Görüntülerle) CHP İl Başkanlığından Pazar Günü Açıklaması

(Aktüel Görüntülerle) CHP İl Başkanlığından Pazar Günü Açıklaması

(Aktüel Görüntülerle) CHP İl Başkanlığından Pazar Günü Açıklaması