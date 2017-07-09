Aktüel Görüntülerle) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Başladı

Aktüel Görüntülerle) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Başladı

Aktüel Görüntülerle) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Başladı