(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA; ARAÇLAR MAHSUR KALDI (2)
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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA; ARAÇLAR MAHSUR KALDI (2)

İstanbul DHA İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA; ARAÇLAR MAHSUR KALDI (2)
21.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:44

İstanbul DHA 

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Mecidiyeköy'de yoğun yaşı sonrası yol su altında kaldı.  Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken sürücüler  zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

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