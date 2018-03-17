Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ile İlgili Müjdeli Haberi Her An Verebiliriz

'TERÖR YERİNE KARDEŞLİKLE ANILAN BİR MARDİN İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonunda sevgi gösterileriyle karşılandı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemde yapılan seçimlerde istedikleri oyu alamadıklarını hatırlatarak, 2019 Mart'ında yapılacak seçimlerde Ak Parti'nin birinci parti çıkması için kadın ve gençlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Mardin'in artık terör yerine kardeşlikle anılan bir şehir olmasını arzuladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler, terör yerine kardeşlikle anılan bir Mardin istiyoruz. Şu Mardin ne çileler çekti? Biz çatışma, gerilim yerine birlik ve beraberlik içerisinde yürüyen bir Mardin arzuluyoruz. Bu manzara yeni Mardin'i müjdeliyor. Balkonlara taşan coşkusuyla Mardin, birlik ve beraberliğin şehri olduğunu gösteriyor. 20 yıl önce gördüğüm Mardin'i şimdi yeniden görüyorum. O zaman Mardin'de terör yoktu kardeşlik vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de teröristlerin inlerini girdiklerini ve onları orada vurduklarını da belirterek, "Vurmaya devam edeceğiz. Ümmeti bölmeye çalıştılar. FETÖ ile PKK ile bölmeye çalıştılar. Kararlı olarak aynen devam edeceğiz. Kürdü, Türkü, Arabı, Süryanisi, Çerkezi bugün ülkesine partisine sahip çıkıyor" dedi.

'AK PARTİ'NİN BAYRAĞINI MARDİN KALESİ'NE DİKECEĞİZ'

Yola çıktıklarında bugüne hiçbir beşeri gücün önünde eğilmediklerini, sadece Rabbin huzurunda, rükuda ve secdede eğildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kızıltepe'yi partimize kazandırma suretiyle orada yeni dönemin temellerini atacağız. 2019'da Ak Parti bayrağını zirveye dikmeye hazır mıyız? Son birkaç seçimde arzuladığımız rakamları yakalayamıyoruz. Mardin geçen seçimde yüzde 40'ta kaldı. Biz de muhasebemizi yapıyoruz. Tespit ettiğimiz eksiklikleri gidererek, partimizi ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Kalpleri kırmadan, hiç kimseyi incitmeden hizmetimizle davranış ve tevazuyla gönüller fethetmenin mücadelesini veriyoruz. Tek bir vatandaşımızı dışlamadan, bu güzel şehrin tüm renklerini kucaklayarak çalışıyoruz. Bugünden itibaren koşturacak, mücadele edecek arkadaşlarımızı hak ettiği yere inşallah getireceğiz. Ak Parti'nin kardeşlik bayrağını Mardin Kalesi'nin kartal zirvesine dikeceğiz."

KAYMAKAM VE ŞEHİT MEHMETÇİKLER İÇİN FATİHA OKUDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında makamında düzenlenen bombalı saldırıda şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ten söz ederek, "Mardin'in Derik ilçesinde görevini yaparken bölücü örgüt mensuplarınca kalleşçe şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle yad ediyorum. İlçemize atandığı ilk günden şehit olana kadar Derikli kardeşlerimizin huzuru, esenliği ve refahı için çalışmış, fedakar bir vatan evladıydı" diyerek şehit Kaymakam ve diğer şehitler için Fatiha okudu.

'MESELENİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İLE HİÇ ALAKASI YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bölgemizde kirli tezgahın bir parçası haline getirme projelerini toprağa gömdüklerini, hendeklerin o gün neden açıldığını şimdi çok daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Çok daha iyi farkına varıyoruz. Sizlerin desteğiyle o oyunu bozmasaydık, ülkenin nasıl bir karanlıkla karşı karşıya kalacağını şimdi daha iyi anlıyoruz. Meselenin hak ve özgürlüklerle hiç alakası yok. Meselenin amacının ülkeyi parçalamak olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bölücü terör örgütünün ülkemizi bölmek isteyen yabancı ülkelerin maşası olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz" dedi.

'KANDİL'DEKİ ÇAPULCULARA PEŞKEŞ ÇEKENLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Hangi ülkelerin terör örgütleriyle kol kanat gerdiğini, hangi ülkenin silah verdiğini çok iyi bildiklerini söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batı kentlerini ağlama duvarlarına çevirseler de bunların inlerine gireceğiz. Bölücü terör örgütünün tek bir vatandaşımızın dahi canına, malına, namusuna kastetmesine izin vermeyeceğiz. Kiralık katillere, bunlara sırtını dayayan siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, vermeye devam edeceğiz. Siyaset yapmak isteyenlere imkanlarımız sonuna kadar açıktır. Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi olanlar için halen en büyük fırsattır. Milletten aldığı yetkiyle Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere müsamaha göstermeyiz. Kandil'in Meclisteki uzantıları gibi hareket edenler, terör örgütü uzantısı gibi muamele görürler. Tehditlerle Meclis'e gelip, hak ve özgürlük, demokrasi mücadelesi veriyoruz diyenler kimi aldatıyorsunuz? Avrupa'da birçok şehirde bayrağımıza saldırıyorsunuz. Siz bu ülkeyi temsil edemezsiniz, bu ülkenin temsilcisi olamazsınız. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası PKK terör örgütünün egemenliği altında olan bir yer değil. Mardin'den bu yüzden farklı bir çıkış bekliyorum. Şırnak'ta, Diyarbakır'da neler yapmadılar ki? O bitişik evleri tünellerle birbirine bağladı ve biz onları yıktık. Şimdi biz oralarda yeni evler yaptık. Meşru çizgide siyaset yapar, terörle arasına çizgi koyan, siyasetçiler de öyle muamele görür. Bir koltukta iki karpuz olmaz."

'MARDİN, HUZURUN KIYMETİNİ BİLEN BİR ŞEHİRDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in huzurun kıymetini bilen bir şehir olduğunu, Mardin'de Mart itibariyle otellerin doluluk oranının yüzde 90'ı bulduğunu da ifade ederek, "Demek ki, huzur kenti olduğunuz zaman ne olacak, herkes buraya akın edecek. Şimdi buraya yeni oteller yapılması şart. Mardin, devletimizin himayesi altında eski ihtişamına kavuşacak. Terörle mücadeleye giden imkan, artık Mardin'e hizmet olarak harcanacak. Nusaybin'de hendek kazmaya giden kepçeler, artık hizmet için çalışıyor. Eğitim, turizm, sağlık alanında Mardin kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mardin kaybettiği zamanı telafi ederken, kökleriyle de Mardin'i Mardin yapan değerlerle buluşuyor" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda hiç kimseyi dili, etnik kimliği, dış görünüşüyle ötekileştirmediklerini, kendilerine oy versin, vermesin 81 il ve 81 milyonun tamamını kucaklaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak ve bazı açılışlarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geçti.