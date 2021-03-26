Aktoy Sigorta'ya Axa Sigorta'dan 'Gümüş' ödül

Küçükoğlu Holding iştiraklerinden Aktoy Sigorta, Axa Sigorta'nın 2020 yılı üretimleri üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Bakırköy Bölge Otomotiv Yıldızları 2020 Gümüş Üyesi" ödülü aldı.

Küçükoğlu Holding iştiraklerinden Aktoy Sigorta, Axa Sigorta'nın 2020 yılı üretimleri üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Bakırköy Bölge Otomotiv Yıldızları 2020 Gümüş Üyesi" ödülü aldı. Aktoy Sigorta'ya ödül, 2020 yılında sağlık branşında yaptığı üretimler sonucunda geldi.

Küçükoğlu Holding Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, 3 yıl önce girdikleri sigorta sektöründe her geçen gün yerlerini sağlamlaştırdıklarını söyledi. Erçetin 2021 yılında daha başarılı sonuçlar almak için azimle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

36 yıllık kurum kültürü

Yahya Erçetin, Küçükoğlu Holding'in temellerinin 1985 yılında atıldığı da belirtip, İstanbul, Bursa Kocaeli, Adapazarı ve Slovenya'nın Koper şehrinde toplam 110 bin metrekare alanda üretim ve satış yaptıklarını söyledi. Otomotiv sektöründe dünyanın en önemli markalarına parça ürettiklerini ayrıca inşaat ve perakende sektörlerinde de faaliyet gösterdikleri ifade eden Yahya Erçetin, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Slovenya'nın Koper şehrindeki tesislerimizde faaliyet gösteriyoruz. İştiraklerimizde yaklaşık 1600 kişiye istihdam sağlıyoruz. İnsana saygı ve sürekli gelişim grubumuzun ana felsefesidir. 2025 Stratejik Planımız doğrultusunda istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz" dedi.

"Ödüller motivasyonumuzu arttırıyor"

Yahya Erçetin Axa Sigorta'dan aldıkları gümüş ödülün motivasyonlarını arttırdığını belirterek 2021 yılı için Platin ödül ve Milyoner Acenteler ödülü almayı hedeflediklerini kaydetti. Bunun yanı sıra, 2019 yılında Ak Sigorta'nın da VIP Plus acentesi olduklarını ve aynı başarıyı 2020 yılında da sürdürdüklerini vurgulayan Erçetin, "Ray Sigorta ve HDI Sigorta şirketleri ile de acentelik alma konusunda çalışma başlattık. Bu sektörde kalıcı başarıyı hedefledik ve müşterilerimize her alanda cazip fiyat ve kaliteli hizmet vermek için rekabetçi acente yapısına kavuşma yolunda mücadele ediyoruz. Aktoy Sigorta olarak önümüzdeki süreçte sektörde adımızdan daha çok söz ettireceğiz. Bunun için personel alt yapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Ödüllerin alınmasında emeği geçen tüm personelimizi yürekten kutluyor, bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı