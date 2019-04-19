Aktör ve Komedyen Zelenskiy Ukrayna'nın Yeni Devlet Başkanı Olabilir Mi?

Ekonomik sorunlar, yolsuzluk ve Rusya ile yaşanan çatışmaların yarattığı atmosferin etkisiyle değişim arzulayan Ukrayna halkı yeni devlet başkanını seçmek üzere 21 Nisan Pazar günü ikinci tur için sandık başına gidiyor.

Son yapılan kamuoyu yoklamaları ilk turu önde tamamlayan aktör ve komedyen Vladimir Zelenskiy'nin ikinci turu da açık farkla kazanacağını gösteriyor. Ancak Zelenskiy'nin daha önce hiç siyaset deneyiminin olmaması ülkenin geleceği açısından belirsizliklere işaret ediyor. Euronews.com'da Görüntüle