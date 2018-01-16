Aktob'un Ocak Ayı Toplantısı - Aktob Başkanı Yağcı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörü açısından 2018 yılına yeni heyecanlar, umutlar ve beklentilerle girdiklerini belirterek, "Ön rezervasyonlara ve fuarlardaki taleplere bakıldığında 2018'in 2017'den de çok daha iyi olacağı ve tüm zamanların rekorunu kırabileceğimizi, hem Antalya hem de Türkiye için öngörebiliyoruz." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) ocak ayı toplantısı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla Kundu Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, 2017 yılında turist sayısında önemli bir düzelme olduğuna fakat gelir bakımından istenilen rakamların yakalanamadığına dikkati çekti.

"2018'e yeni heyecanlar, umutlar, beklentilerle giriyoruz. Ön rezervasyonlara ve fuarlardaki taleplere bakıldığında 2018'in 2017'den de çok daha iyi olacağı ve tüm zamanların rekorunu kırabileceğimizi, hem Antalya hem de Türkiye için öngörebiliyoruz." diyen Karaloğlu, otelcilere fiyat kırmamaları tavsiyesinde bulundu.

"Antalya 14 milyonu geçecek"

Karaloğlu, sektörün panikle hareket etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "2018'in sonunda 'Rakamlar 14 milyonu geçti ama Sayın Valim ama…' derseniz ben de o zaman 'Benim yapabileceğim bir şey kalmadı kardeşim.' derim. 2018 çok iyi olacak bunu bekliyoruz, Antalya 14 milyonu geçecek diyoruz. Buna ben şehrin valisi olarak inanıyorum, sizler de inanmalısınız." dedi.

Antalya'nın topyekun, tüm bileşenleriyle 2018'e hazırlanması gerektiğini ifade eden Karaloğlu, bu konuyla ilgili toplantılara devam edeceklerini belirtti.

Seyahatin özgürlük olduğunu dile getiren Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki kaos ortamı ne olursa olsun bizim turizmin barışçıl dilini kullanmaya, barışın sesini turizmle yükseltmeye devam etmemiz lazım. Bunu ülke ve Antalya olarak yapmamız lazım. Dünyanın da Türkiye'nin de bu 'soft' sese ihtiyacı var ve onun için turizmi sadece ticari olarak da görmemek lazım. 2018, 2019 geçen yıllardan çok daha iyi olacak, moralinizi, motivasyonunuzu bozmayın."

AKTOB Başkanı Yağcı

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da turizm sektöründe 2017 yılına damgasını Rusya pazarının vurduğunu, geçen yıl Rusya pazarında 2014 yılı rakamlarının da üzerine çıkıldığını, Türkiye genelinde Rus turist sayısının 4 milyon 700 bine ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl dünya turizminin de yüzde 7 büyüdüğüne işaret eden Yağcı, dünyada 1 milyar 322 milyon kişinin seyahat ettiğini, en büyük turizm destinasyonunun da Avrupa olduğunu aktardı.

Yağcı, Türkiye'nin 32 milyon yabancı ve 5,5 milyon yerli turist ile 2017 yılında 37,5 milyon turisti yakaladığını belirterek, "Antalya'da da bir önceki yıla göre yüzde 56 büyüme ile yabancı turistte 10 milyon rakamına ulaştık. Bu sevindirici bir gelişme. 2017 yılında ciddi bir büyüme oldu, sektörün başarılı bir sınavdan geçtiği dönem oldu." dedi.

Avrupa ve Rusya'dan gelen erken rezervasyonlarda 2018'de ciddi artışlar kaydedildiğini anlatan Yağcı, bu yıl fiyatlara odaklanmak ve bir miktar fiyatları iyileştirmek gerektiğini söyledi.

Yağcı, "Fiyat dengesi ve hizmet kalitesini kaybetmememiz lazım. Hızlı bir şekilde fiyatları artıramayız ama yavaş yavaş artırmamız lazım. Ayrıca, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi önemli Avrupa pazarlarında mutlaka iyileştirme göstermemiz, Ortadoğu'da yakaladığımız başarıyı da artırmamız lazım." ifadelerini kullandı.