AKTOB Başkanı Yağcı: "Turist sayısındaki artışla gelir doğru orantılı değil"

03.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:10

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yağcı, Antalya'nın 900 tesisle 600 bin yatağa ulaştığını açıklayarak, turistin şehre gelmemesini eleştirenlere, "Ulaşım sorunu raylı sistemle çözülsün turist şehre gelir" dedi. Yağcı, turizmde başarının formülünü de açıklayarak, "Talep fiyatı artırır. Biz pazar ve ürün çeşitliliğini artırırsak turist sayısını artırırız. En önemlisi, de Türkiye'nin imajı" diye konuştu.



Dostlar Platformunun toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan AKTOB Başkanı TÜROFED ve Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yağcı, "Dünya ve Türkiye'de Turizmin geleceği" konulu bir sunum yaptı. 2019 yılı rakamlarına göre dünyada 1,5 milyar kişinin seyahat ettiğini söyleyen Yağcı, bu rakamın sektörde 1 trilyon 476 milyar geliri ifade ettiğini de belirterek, "Turistin kişi başına bıraktığı para ise dünya ortalaması olarak bin 40 dolar. Seyahat edenlerin yüzde 58'i hava yolunu tercih ediyor. İkinci olarak yüzde 37'si de kara yolu ile. Turizm hareketinin en yoğun olduğu ülkelere yakınız. Şayet başarılı olamıyorsak, demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Fransa 90 milyon turist sayısı ile yılda 65 milyar dolar kazanıyor. İspanya 82 milyon turistle, kişi başı 980 dolar kazanıyor. Biz ise 51 milyon turistle rekor yılımız olan 2019 da 34 milyar doları yakalayabildik. 2014'le mukayese ettiğimizde turist sayısında 10 milyon artışa karşı gelirde pek artışımız yok. Çünkü 2014'de kişi başı gelirde 800 dolara çıkmıştık. Dünya ortalamasına yakındık. Şimdi ise 660 dolar civarındayız" diye konuştu.



Korona virüsü etkileri



2020 beklentilerini anlatan Yağcı, öncelikle sektörde asgari yüzde 4 büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Korona virüsünün turizmi etkileyeceğini sanmıyorum. Ancak hastalıklar 2-3 ay devam eder ve Çin'le ilgili seyahat yasakları gelirse biz de etkilenebiliriz" diye konuştu.



Antalya ve Türkiye Turizminin yıllar itibariyle gelişimini anlatan Yağcı, "2014 yılı en iyi yılımızdı. Ancak 2019'da bunu aştık. 2018'in 46 milyon turistine karşı 51 milyonu bularak yüzde 12'lik bir artış sağladık. Antalya'da bu artış oranı yüzde 17. Daha iyi olacağız. Türkiye genelinde de Antalya'da da Rus turistler ilk sırayı aldı. Antalya'ya bu yıl rekor düzeyde 7 milyon Rus turist geldi. Almanlar da 5,5 milyonla ikinci sırayı aldı. 2023'te bakanlığın belirlediği 75 milyon turist ve 65 milyon hedefini çok kolay yakalarız" dedi.



Bu rakamların Türkiye'yi ilk 5 ülke arasına sokacağını da anlatan Yağcı, bakanlığın belirlediği 5 yıllık planda da Türkiye'nin İspanya ve Fransa'nın ardından 3. sıraya oturacağını dile getirdi.



Alanya'dan Antalya'ya raylı sistem



Yağcı, 1980'da başlayan turizm hareketinin ilk yıllarında yapılan tesislerin 30 yaşını aştığına da dikkat çekerek, "Artık Antalya'nın yeni tesis kurmak yerine eskiyen tesisleri yenileme zamanı. Turist memnuniyeti anketlerinde her şey çok güzel ama, bu eskimeden kaynaklanan oda şikayetleri var. Antalya'da 900 tesise ulaştık. 600 bin yatağımız var. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri Antalya'yı tercih ediyor. 75 bin turisti ağılayacak kapasitemiz var" diye konuştu.



Sunumun ardından soru-cevap bölümünde katılımcıların sorularını cevaplandıran Yağcı, turistin kent merkezine neden gelmediği sorusuna ise,"Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, turistim şehre gitmesini, sürekli otelde kalmamasını otelciler olarak biz de isteriz. Önce kendimize şu soruyu sormalıyız. Turist neden ve nereye gitsin. Turist Aspendos'daki etkinliklere katılıyor. Çarşıya neden gelmiyor? Ulaşım sorunu var. Siz Kundu ve Belek'le, hatta ilerleyen zamanda Alanya'dan Antalya'ya raylı sistemi kurar, ulaşım sorununu çözerseniz turist kent merkezine, Kaleiçi gibi cazibe merkezlerine iner. Bu da yerel yönetimlerin bütçesi ile mümkün değil. Merkezi hükümetin bu sorunu çözmesi gerekir" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA