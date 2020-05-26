AKTOB Başkanı Yağcı: "Konaklama sektörü konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor"
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AKTOB Başkanı Yağcı: "Konaklama sektörü konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, konaklama sektörünün yerli ve yabancı turistler için yeni önlemler alarak konuklarını ağırlamaya hazırlandığını bildirdi.

AKTOB Başkanı Yağcı:
26.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:05

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, konaklama sektörünün yerli ve yabancı turistler için yeni önlemler alarak konuklarını ağırlamaya hazırlandığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'nin yanı sıra diğer Müslüman ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlandığını hatırlattı.

Yağcı, "Tüm bayramlar birlik ve beraberliğimizi perçinleyen en önemli değerlerimiz. Ramazan Bayramı tüm dünyanın normalleşme sürecine denk geldi, bu süreçte konaklama sektörü yeni önlemler alarak konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün ve herkesin bayramını kutlayan Yağcı, gelecek bayramlarda sağlıkla bir araya gelinebilen güzel günleri beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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